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03 Eylül 2018 16:47

İnegöl’de başı boş köpekler dehşet saçtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokak köpekleri dehşet saçtı.

İnegöl’de başı boş köpekler dehşet saçtı

03 Eylül 2018 16:47


Alınan bilgilere göre olay, 31 Ağustos 2018 tarihinde heykel meydanında meydana geldi. Heykel civarında arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Ahmet Can Yaldız, ağaçların arasında duran başı boş köpeğin saldırısına uğradı. Çocuk ayağından ve baldırından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yaldız’a 9 dikiş atıldı.


Başı boş köpeklerin saldırısına uğruyan Yaldız, "Cuma günü saat 17:00 sıralarında arkadaşlarımla birlikeyde heykelde oyun oynuyorduk. Aniden çalığının önünde ayağım gıdıklanmaya başladı. Ben ilk önce arkadaşlarım şaka yapıyor sandım. Sonra bir baktım siyah gözlü bir köpek... Beni yere düşürüp ısırdı. Tekme atmasaydım daha da kötü olabilirdi. Köpek ayağımdan ve kasığımdan ısırdı. Ayağıma 6 dikiş, kasığıma ise 3 dikiş attılar" diye konuştu.


Baba Mithat Yaldız ise, "Adı üzerinde bunlar sokak köpeği. Belediye yetkililerini aradım, asıl beni üzen taraf da bu oldu. Konuyu aktardığım yetkili, bizim yapabileceğimiz birşey yok dedi. Biz bunları topluyoruz ve geri salıyoruz. Tabii ki toplanacak, gerekli aşıları yapılacak, insanlardan korkmamaları öğretilecek, ondan sonra dışarı salınacak. Hayvanları içeri tıkmak bir nevi cezadır bence. Biz hayvanları seviyoruz, yetkililerden ricamız, hayvanları rehabilite yaptıktan sonra dışarıya bıraksınlar. Ayrıca bulunduğumuz bölgede çocuklarımız için her hangi bir oyun alanı olmadığından dolayı çocuklarımız heykel civarındaki parklara gitmek zorun kalıyor" diye konuştu.




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