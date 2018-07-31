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31 Temmuz 2018 19:09

İnegöl’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

İnegöl’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

31 Temmuz 2018 19:09


Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce husumet bulunan Faruk K. ile Hüseyin B. Huzur Mahallesi’nde karşılaştı. İkili arasında başlaya tartışa yerini bir anda kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada Hüseyin B. iddiaya göre Faruk K.’yı baldırından ve sırtından bıçaklayara kaçtı.


İhbar üzerine olay yeri polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içersinde yerde kalan Faruk K, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Hüseyin B.ise ekipler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.




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