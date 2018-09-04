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04 Eylül 2018 01:41

İnegöl’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda husumetli olan iki şahıs arasında çıktı.

İnegöl’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

04 Eylül 2018 01:41

Yaşanan arbedede iki şahıs birbirini bıçaklandı.


Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi İstiklal caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan Erol İ, ile Mustafa A. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında kısa sürede başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslar birbirilerine bıçak çekti. Bıçaklı kavgada her iki şahısta yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hastane götürüldü. İki şahıs İnegöl Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Erol İ, ile Mustafa A ifadeleri alınmak üzere ayrı ekiplerle karakola götürüldü. Olayın gerçekleştirildiği yerde olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.




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