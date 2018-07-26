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26 Temmuz 2018 17:11

İnegöl’de çevre temizliği

İnegöl Belediyesi ekipleri Sinanbey Mahallesi’nde boş arsalara atılan çöpleri temizledi.

İnegöl’de çevre temizliği

26 Temmuz 2018 17:11


İnegöl Belediyesi son olarak Letafet Sokağı’nda çevre ve insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek unsurları ortadan kaldırmak için temizlik yaptı. Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü çevre temizliğinde, boş arsalara bırakılan zamansız çöp, moloz vb. atıklar toplanarak bertaraf edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ise ilaçlama yapıldı.


Temizlik çalışması hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl’ümüzün temizliği için elimizden geldiğince gerekli gördüğümüz alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz bu bölgede 3 adet boş arsada dört bir koldan çalışma yürüttüler. Çirkin bir görüntüye sebep olan ve halk sağlığını tehdit eden unsurları bertaraf etmek için yapılan uygulamada özellikle boş arsalara bırakılan zamansız çöp, moloz vb. atıkların temizliği yapılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ise ilaçlama faaliyeti gerçekleşti. 3 boş arsa yürütülen bu çalışma ile temizlenmiştir. Ayrıca sokak genelinde ekiplerimiz genel bir temizlik çalışması da yapmıştır” ifadelerini kullandı.




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