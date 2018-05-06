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06 Mayıs 2018 00:57

İnegöl’de cinayet

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

İnegöl’de cinayet

06 Mayıs 2018 00:57


Olay, İnegöl Belediyesi yeni binası inşaatı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıdvan Çakır (33) daha önce husumetli olduğu Abdullah Kurt ile İnegöl Belediyesi yeni binası inşaatı önünde denk geldi. Aralarında tartışma çıkan şahıslar, bir anda kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Abdullah Kurt, belindeki silahla Rıdvan Çakır’a ateş etmeye başladı. Kafasına ve karın bölgesine kurşun isabet eden Rıdvan Çakır, kanlar içinde yere düştü. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.


Rıdvan Çakır, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Abdullah Kurt, Emniyete giderek teslim oldu.


Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.




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