İnegöl’de çocuklara yeni oyun alanı

Park hizmet vermeye başlarken, mahalle çocukları ilk günden akın ederek gönüllerinde eğlendi.

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Huzur Mahallesi’nin çocuklarını da unutmadı. Huzur Mahallesi Papatya Caddesinde 700 metrekare alan üzerinde planlanan ve yılbaşında uygulamasına başlanan çocuk oyun alanı ile spor aletlerinin bulunduğu park, tamamlanarak hizmete girdi. Park ilk günden çocukların akınına uğrarken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’da Huzur Mahallesi’ne giderek çocuk oyun alanının tamamlanmış halini inceleyip mahalle sakinlerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu ile birlikte çocuk oyun alanını inceleyen Başkan Taban, Huzur Mahallesi’nin sosyal donatı alanlarının arttırılması noktasında çalışmaların olduğunu ifade etti. İnceleme sırasında bir açıklama yapan Başkan Taban, “Haziran ayı içerisindeyiz ve artık yaz geldi. Evlerde çok durulmuyor. Bizler de İnegöl için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Şuanda Huzur Mahallemizde daha önce yapımına başladığımız çocuk oyun parkı, spor alanının olduğu bölgede parkımızın hizmete girdiğini duyuralım ve çocuklarımıza bir selam verelim, bu hizmetlerden mutlu olup olmadıklarını soralım istedik. İnegöl’ümüzün 116 mahallesinin tamamına hizmet götürmekle mükellefiz” dedi.

Huzur Mahallesinde çok fazla sosyal donatı alanı olmadığını ifade eden Taban, “Geçmiş planlamalardan kaynaklı bir sorun ama inşallah burada geleceğe dair güzel işler yapmamız gerekiyor. Hem alt yapı anlamında bir yandan Bursa Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları başladı, bir yandan da üst yapı çalışmaları da alt yapılar tamamlandıkça arkasından gelecek. Bunların hepsi birer insani ihtiyaç bu ihtiyaçları karşılamak da bizlerin görevidir. Ak belediyeler bu sorunları bir bir çözecektir” diye konuştu.

130 bin TL’lik yatırım

Yapımı tamamlanan çocuk parkı hakkında da bilgiler veren Taban, “Bugün burada çocuk oyun parkımızı hizmete aldık. İnanın çocuklarımızı ve ailelerini bu şekilde burada mutlu görmek, bizleri de aynı şekilde mutlu ediyor. Tabi yapılan her iş kıymetlidir. Ben yavrularımızdan burayı koruyup kollamasını istiyorum. Çünkü yapmak kolay, yaşatmamız lazım. Çalışma hakkında da bilgi vermek gerekirse; 700 metrekare alan üzerinde çalışma yapıldı. Proje uygulama alanımızda 200 metrekare çocuk oyun alanı, 90 metrekarelik spor aletlerinin bulunduğu alan, 65 metrekarelik yeşil alan ve 375 metrekare de sert zemin oturma ve yürüyüş alanları oluşturuldu. Özellikle çocukların oynayacağı alanda düşseler de zarar görmeyecekleri kauçuk zemin uygulandı. Ayrıca 12 adet ağaç dikildi. Bu ağaçlar büyüdüğünde çok daha güzel olacak. Projenin yaklaşık maliyeti ise 130 bin TL. Ancak rakamların çok önemi yok. Önemli olan doğru işler ortaya çıksın. Bu hizmetin Huzur Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.