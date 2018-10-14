İnegöl'de çocuklardan ailelerin teknoloji bağımlılığına karşı yürüyüş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ateş Karıncaları Derneği, ailelerin teknoloji bağımlılığı yüzünden çocuklarına zaman ayırmamasına dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

Ailelerin çocuklarına zaman ayırmamasına dikkat çekmek için Ateş Karıncaları Derneği yürüyüş gerçekleştirdi. Milli İrade Meydanı önünden anıta kadar yürüyen çocuklar, kendilerine zaman ayrılmasını istedi. Atatürk Anıtı önünde bir açıklama yapan Fatih Bayram, “Hepimizin bildiği gibi gelişen teknoloji ile birlikte algılar değişti, anlayışlar değişti ama değişmeyen bir şey var çocuk sevgisi. Çocuk aynı çocuk, baba aynı baba, anne sevgisi yine aynı. Peki ne oldu da akşamüstü evine giden anne ve babalar çocukları ile uğraşmaz oldu. Önce eve gittiğimizde hiç olmazsa telefonlarımızı bir saat kenara bırakıp evlatlarımızla sohbet edip, onların dertlerini dinleyip sohbet etme zorunluluğumuz var. Eğer anne babalar olarak çocuklarımızın sorunları ile ilgilenmiyorsak gelecekte psikolojik sorunları olarak topluma katılmasında sıkıntı olan çocukların yetişmesine neden oluyoruz" diye konuştu.

Bayram, yürüyüşe destek veren ailelere ve çocuklara teşekkür etti.