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İnegöl'de Cumhuriyet kutlamaları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü kutlamaları, Atatürk anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.


Cumhuriyet Bayramının 95. Yıldönümü kutlamaları, bugün 13.00'da Atatürk Anıtında düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene; Kaymakam Şükrü Görücü, Ak Parti Bursa Millet Vekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Çelenk sunumuyla başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde, sırasıyla; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve İnegöl Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törenin ilk bölümü burada sona erdi.


29 Ekim kutlamaları bu akşam 18.45'de Belediye önünden Atatürk Anıtına kadar yapılacak fener alayı ve heykelde yapılacak gösterilerle devam edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi töreni ise Pazartesi günü saat 09.30'da başlayacak. Kaymakamlıkta verilecek kokteyl ve ardından tebriklerin kabulü ile devam edecek törende, saat 10.00'da Hükümet Konağı önünde geçit töreni yapılacak. Burada protokol üyeleri halkın ve öğrencilerin bayramını kutlayacak.

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