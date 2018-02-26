İnegöl’de eğitime tam destek

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Milletvekili Hüseyin Şahin, İnegöl Kaymakamı Ali Akça, hayırsever Cihan Yelken, kardeşi Ömer Yelken, Çevre ve Doğayı Geliştirme, Eğitimi Güçlendirme Derneği Başkanı Abdullah Yazıcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger’in katıldığı törende protokol imzalandı. İnegöl’e kazandırılacak olan 24 derslikli ilkokul ve yine 24 derslikli İmam Hatip Ortaokulu’nun imza töreninde konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük, “Bugün haftaya İnegöl ve Bursa için çok güzel başlıyoruz. Bilindiği üzere bir toplumun gelişmişlik seviyesi okuma yazma oranı ile ölçeklendirilmektedir. Daha önceki konuşmalarımda da bahsetmiştim. Bursa’nın en büyük şanslarından biri cömert, gönlü zengin, himmet sahibi insanlarının çok olması. Pek çok okul, hastane, cami, aşevi yapılıyor. Bunların bir kısmını bizim hayırseverlerimiz yapıyor. Bursa bu bakımdan çok şanslı aynı zamanda bereketli ve zengin. Bugün de İnegöl’de iki tane okul yapmak için bir araya geldik protokollerimizi imzalayacağız. Biz de şimdi burada bunu taraflar arasında gerçekleştirilecek protokol ile imza altına alacağız. Ayrıca Yeniceköy Mahallesinde Çevre ve Doğayı Geliştirme, Eğitimi Güçlendirme Derneği, Abdullah Yazıcıoğlu başkanlığında 24 derslikli İmam Hatip Ortaokulu yapmak için kolları sıvadılar. Biz de sevinç ve mutlulukla karşıladık. Bu güzel anı da sizlerin huzurunda imza altına alacağız” dedi.

Milletvekili Hüseyin Şahin ise, “Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu hedef doğrultusunda eğitimde tekli sisteme geçme yolunda önce kamunun, Milli Eğitim Bakanlığımızın, valiliğimizin çok büyük gayretleri var. Bursa’mızda çok yoğun yaşanılan 3-4 tane merkez ilçemiz var. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl. Buralarda eğitimle ilgili sorun son 15 yılda büyük oranda aşılmış durumda ama Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu eğitimde tekli hedefe inşallah 2019 yılına kadar hep beraber ulaşacağız” dedi.

Gerçekleştirilen imza protokolü ile İnegöl’e inşa edilecek olan iki yeni okul 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere kapılarını açacak.