İnegöl’de engelliler derdine çare arıyor

İlçede çeşitli kurumlarda eğitim alan öğrencilerle birlikte İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nı (İTSO) ziyaret eden dernek yöneticileri, engelli bireylerin sorunlarını aktardıkları oda yöneticilerinden başlattıkları imza kampanyasına destekte istediler.

İZED Başkan Yardımcısı Berrin Demiral, dernek yöneticileri ve ilçedeki çeşitli kurumlarda eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler. İTSO’ya giderek oda Başkanı Yavuz Uğurdağ ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştüler. Ziyarette konuşan Berrin Demiral, İTSO’nun yeni yönetim kuruluna başarı diledi. Berrin Demiral, engelli bireylerin toplum içinde bir dizi sorun yaşadığını belirterek İZED’in İnegöl’deki zihinsel engelliler ve ailelerinin yaşadığı sorunlara çözüm arayan sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

İnegöl’de Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı yok

Berrin Demiral, İnegöl’ün üretimi, sağladığı istihdam ve yaptığı ihracat ile Türkiye’nin gözbebeği olduğuna dikkat çekti. İlçenin 300 bine yaklaşan nüfus ile Türkiye’deki 60 ilden daha büyük olduğuna vurgu yapan Demiral, "İlçemiz bu büyüklüğe uygun hizmetler alamıyor. Mesela zihinsel engellilerin kendileri için hazırlanan eğitim programlarından yararlanması için belirli periyotlar ile hastaneden rapor alması gerekiyor. Bu raporda da, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanının görüşü gereklidir. Ama ne yazık ki nüfusu 300 bine dayanan, 60 ilden daha büyük olan ve bin dolayında zihinsel engelli yaşayan İnegöl’de böyle bir uzman yok" dedi.

Demiral, talep ettikleri uzmanın İnegöl’e gelmesi için imza kampanyası başlattıklarını belirtip İTSO üyelerinden devam eden kampanyaya destek vermelerini istedi.

"Herkes engelli adayıdır"

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ da yapılan ziyaretten memnun olduklarını söyledi. Yaşayan herkesin engelli adayı olduğunu söyleyen Yavuz Uğurdağ, başta yerel yönetimler olmak üzere devletim tüm kurumlarının engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atması gerektiğine vurgu yaptı. Uğurdağ, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumum tamamının engellilere destek olması gerektiğini ifade ederek, "8 Haziran’da İnegöl’de Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği yapacağız. Bu şenlikte derneğinize yer vererek sorunlarınızın duyurulmasına katkı koymak isteriz" dedi.

Yavuz Uğurdağ, üyeleri arasında da kendisi veya yakınları engelli olanlar olduğunu belirterek İTSO’nun engellilerin sorunlarına çözüm için çaba harcayan kurumlar arasında ön sıralarda yer aldığını sözlerine ekledi.