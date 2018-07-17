İnegöl’de festival coşkusu

Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin coşkusu bütün ilçeyi sardı.

Cumartesi günü başlayan Uluslararası Kültür Sanat Festivali sürüyor. Gündüz dış park gösterileri, akşam kültür derneklerinin örf, adet ve geleneklerinden kesitler sundukları çadır faaliyetleri ve Açık Hava Gösteri Merkezi’nde farklı kültürlerin dansları sergileniyor. Farklı coğrafyalardan farklı kültürlerin kaynaştığı organizasyona ev sahipliği yapan İnegöl, ekiplerin sundukları gösteriler ile festivalin coşkusuna ortak oluyor. Belirlenen günlerde şehrin 4 farklı yerinde ilçe halkıyla buluşan yerli ve yabancı ekipler, sergiledikleri oyunlar ile kültürlerinden izleri sahneye taşıyor. Pazartesi günü yapılan ilk dış park gösterisi, İnegöl AVM önünde gerçekleştirildi. İlçe halkının ilgi gösterdiği programda Kostarika ile Belediye Halk Dansları Topluluğu İnegöllülerle buluştu. Aynı saatlerde Akhisar Mahallesi’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Osetya ekipleri hünerlerini sergiledi. Kurşunlu Mahallesi’nde ise Bosna Hersek ve Makedonya ekipleri gösterilerini sundu. Cerrah Mahallesi de festival coşkusuna ortak olurken, burada ise Kosova ve Kazakistan ekipleri sahneledikleri gösteri ilgi topladı.