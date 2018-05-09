İnegöl’de fuar alanına 15 milyon liralık hibe

15 milyon liralık hibe Türkiye’de ilk olacak” dedi.

İnegöl’ün 2018 yılı ekonomi raporunun açıklandığı toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, kurulması planlanan İnegöl Üniversitesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bununla ilgili çalışmalar Milletvekilimiz Hüseyin Şahin nezdinde yapılıyor. Bunun yanında başta odamız, Belediyemiz ve STK’lar olmak üzere bu projeye destek veriliyor. Biz de aynı kanaatteyiz. Yönetimimiz de üniversite ile ilgili üzerine düşen ne varsa yapmaya hazırdır. İnegöl, üniversiteyi hak eden bir şehirdir. Sektörel bazda değerlendirdiğimizde üniversite mezunu kalifiye eleman ihtiyacımız vardır. İnegöl Üniversitesi büyük katkı sağlar” şeklinde konuştu.

"Karar siyasi bir karardır"

İnegöl’ün il olma meselesinin sorulması üzerine Uğurdağ, "İnegöl’ün il olma meselesi uzun zamandan beri kangren olmuş, gündemden düşmeyen ve her İnegöllünün gönlünde yatan bir aslan. Biz de bir İnegöllü olarak bu aslanı gönlümüzde yıllardır yatırıyoruz. Ancak bu süreç uzun yıllardan beri, hep dillendirilen sonuca ulaşmayan bir süreçtir. Nihai karar siyasi olduğu için bizler sadece bu noktada görüş, fikir ve analizlerimizi ortaya koyabiliyoruz. İlk defa İnegöl’ün il olması ile alakalı 1997 yılında hazırlanan rapor heyetinin içerisindeydim. O günden bu yana bu süreç devam ediyor. Karar siyasi bir karardır. İnegöl’ün il olması, ekonomik ve sosyal hayata büyük fayda sağlayacaktır. Bu noktada dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

"Yeni fuar alanıyla birlikte İnegöl’ün çehresi değişecektir"

Yeni fuar alanı ile alakalı yapılan çalışmaların sorulması üzerine Uğurdağ, "Yeni fuar alanı büyük özlemimiz. Israrımız, yeni fuar alanının İnegöl’e ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacağıdır. BEBKA tarihinde Türkiye’de ilk olacak hibeyi alacağız. 15 milyon liralık hibe Türkiye’de ilk olacak. Fizibilite raporları hazırlanıyor. Kısa bir sürecimiz kaldı. Kredilendirme çalışmalarımız olacak. Yeni fuar alanıyla birlikte İnegöl’ün çehresi değişecektir. Biz İnegöl olarak mobilya fuarcılığında Türkiye’de en ciddi fuarları düzenliyoruz” dedi.