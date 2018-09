İnegöl'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan kutlamalar; protokol üyelerinin Muharip Gaziler Derneği ve ardından 2 gaziyi evinde ziyaret etmesiyle devam etti. İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen, "Bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizi hatıralarını yüceltmek, onlara minnet şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir. Ben ülkemizi bir çadır gibi görüyorum, direği şehitlerimiz ve gazilerimiz, örtüsü ise onlardan güç alan Türk ulusudur. Her kim ki bu çadırı yıkmaya yeltenecek olsa; ecdadından haliyle damarındaki asil kandan güç alan bu millet top yekün ona karşı koyacak, bu uğurda gerekirse şehit ve gazi olmayı, sizler gibi bir şeref sayacaktır. Ey şeref abidesi, bir an bile tereddüt etmeden bizler rahat edelim diye nefesini veren şehidim, verecek olan gazim, unutmayınız kalbimizdeki yeriniz apayrı, sizlere imrenen gözlerle bakıyoruz, gözlerinizdeki ışıltı bizleri tarihimizin derin alıp götürüyor. Ve yine unutmayınız emanetiniz, emanetimizdir" dedi.

Daha sonra şiirler okundu. Törene katılanlara ikramda bulunuldu. 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları protokol mensuplarının İnegöl muharip Gaziler Derneği ziyareti ile devam etti. Bir Güneydoğu ile bir Kıbrıs gazisi evlerinde ziyaret edildi.