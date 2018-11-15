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İnegöl'de gecenin karanlığını alevler aydınlattı

Bursa’nın İnegöl ilçesine 4 katlı binada meydana gelen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesine 4 katlı binada meydana gelen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın neticesinde evin çatısı yanarak kül oldu.


Edinilen bilgiye göre yangın, Turgutalp Mahallesi Göçmen Cami Sokakta meydana geldi. 4 katlı binanın çatısından alevlerin yükseldiğini farkeden mahalleli polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gecenin karanlığını alevler aydınlatırken kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı yangını sokağa çıkan vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Alevlere teslim olan çatı büyük zarar görürken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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