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07 Eylül 2018 14:59

İnegöl’de haraç operasyonunda 2 gözaltı daha

İstanbul’dan gelerek Bursa’nın İnegöl ilçesinde bazı işadamlarından tehdit yoluyla haraç istedikleri ileri sürülen 3 kişinin ardından 2 zanlı daha yakalandı.

İnegöl’de haraç operasyonunda 2 gözaltı daha

07 Eylül 2018 14:59


Geçtiğimiz günlerde İstanbul’dan gelen eden 3 şahıs, iddiaya göre, İnegöl’de iki mobilyacıdan harç istemeye başladı. Bunun üzerine iş adamları şahıslar hakkında emniyete şikayette bulundu. V.Y, M.B, A.U. isimli üç şahıs iş adamlarından haraç aldıkları sırada KOM ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından seri numarası alınan paralar zanlıların üzerinden çıktı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. 11 saat süren muhakeme sonucu V.Y. ile M.B. tutuklanırken, A.U. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.


Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler aranan iki kişiyi daha yakaladı. Gözaltına alınan S.K. ile Y.B. emniyeteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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