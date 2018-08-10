İnegöl’de her ay 100’ün üzerinde kaza oluyor

Kazaların 407’sinde yaralanma vakası yaşanırken ölen kimsenin olmaması sevindirdi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından nüfusu 259 bin olan ilçe merkezinde 2018 yılının ilk 7 ayında toplam 776 trafik kazası meydana geldiğini bildirdi. Bu kazalardan 369’u maddi hasarlı trafik kazası olarak kayıtlara geçerken, 407 trafik kazasında yaralanmalar meydana geldi. Tüm kazalarda ise 7 aylık süre içerisinde ölüm meydana gelmemesi sevindirdi. 2017 yılının ilk 7 ayında ise toplam 729 trafik kazası meydana gelmişti. Bu kazalarda 359’u maddi hasarlı, 369’u ise yaralamalı trafik kazası olarak kayıtlara geçmişti. 2017 yılının ilk 7 aylık sürecinde ise trafik kazası nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti. Alınan verilere göre 2018 yılında, geçtiğimiz yıla göre trafik kazaları toplamında yüzde 6 artış meydana gelirken, maddi hasarlı trafik kazalarında yüzde 3 artış, yaralamalı trafik kazalarında ise yüzde 10 artış yaşandı.