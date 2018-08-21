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21 Ağustos 2018 14:56

İnegöl’de hijyenik kurban kesim alanları halkın hizmetinde

İnegöl Belediyesi’nin vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamlarda kesebilmesi için şehrin muhtelif bölgelerinde hazırladığı 8 farklı kurban kesim alanı, sabahın ilk saatlerinden itibaren doldu.

İnegöl’de hijyenik kurban kesim alanları halkın hizmetinde

21 Ağustos 2018 14:56


İnegöl Belediyesi, yaptığı planlama kapsamında bayramın İnegöl’de sorunsuz bir şekilde geçmesi adına yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda kurban bayramı öncesi şehrin 8 farklı noktasında kurban kesim alanları oluşturularak, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yapabilme olanağı sundu.


Kurban bayramı öncesi şehir içerisinde kirlilik yaşanmaması için muhtelif bölgelerde 115 adet kurban atık çukuru oluşturan İnegöl Belediyesi, kurbanların hijyenik ortamlarda kesilebilmesi için de hazırlanan 8 farklı kurban kesim alanını sabahın ilk saatlerinden itibaren doldu. Merpa, Cumartesi Pazar yeri, Pazartesi Pazar yeri, Mesudiye Pazar Yeri (muhtarlık yanı), Alanyurt Salı Pazarı, Mahmudiye mezarlığı karışışı boş arsa, Cumhuriyet mahallesi afet blokları ve Fatih mahallesi afet blokları olmak üzere 8 farklı bölgede sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar aileleriyle birlikte gelerek bu alanlarda kurbanlarını kesmeye başladı.


Vatandaşların büyük beğenisini toplayan bu hizmet, aynı zamanda gelişi güzel alanlarda kurban kesilmesi ve çevre kirliliğini de önlemiş oldu. Belediye Başkanı Alper Taban, bayram hazırlıkları çerçevesinde şehrimizin çeşitli mahallelerinde tespit edilen muhtelif yerlerde de 115 adet kurban atık kuyusu oluşturulduklarını hatırlattı. Taban, vatandaşların kurban kesim alanları ve kurban atık çukurlarının yerlerini bilmeyen vatandaşlara Alo 153 hattını aramalarını istedi.


Sağlanan hizmetin sadece kurban kesim alanlarının belirlenmesi olmadığını kaydeden Taban; “Belirtilen kesim bölgelerinde, kesim yerleri ve kurban parçalama askıları montajı yapıldı. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımıza kanca dağıtımı gerçekleştirilirken, yine kurban askı demirleri de kuruldu. Vatandaşlarımıza kurban kesim alanlarında belediyemiz tarafından kurban etlerini koymaları için poşet dağıtımı da yapılıyor. Atık toplamak için de ayrıca 14 adet 5 metreküplük büyük konteynerler kesim yerlerinde hazır hale getirildi” diye konuştu.




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