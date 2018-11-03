İnegöl'de hırsızlık olayı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aile, misafirlikten döndüğünde hırsızlık şoku yaşadı. Eve camdan giren kişi ya da kişiler evi alt üst ettikten sonra bir miktar parayı çalıp kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre olay, Kemalpaşa Mahallesi Demirci Ahmet Usta Sokak'ta meydana geldi. Şeref Efe işten geldikten sonra eşini ve çocuklarını alıp kayınpederine gitti. Bir müddet burada kaldıktan sonra evine geri gelen Efe, çelik kapılı evin kapısını açmaya çalıştı ancak kapı arkadan kilitlendiği için açılmadı. Evin etrafını gezen ev sahibi camlardan bazılarının açık olduğunu fark etti. Evinde hırsız olabileceğini tahmin eden Şeref Efe polise haber verdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak ev sahibi ile birlikte camdan içeriye girdi. Ancak yapılan aramada evde hırsızların izine rastlanmadı. Eve giren kimliği belirsiz şahıs veya şahısların evi alt üst ettikten sonra buldukları bir miktar parayı alıp kayıplara karıştığı öğrenildi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri hırsızlık yapılan eve gelerek parmak izi çalışması yaptı. Emniyet ekipleri şimdi olayı gerçekleştiren şahıs veya şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.