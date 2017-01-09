İnegöl’de icraat toplantısı

İnegöl Belediyesi, 2016 yılı hizmetlerini değerlendirdi.

Belediyenin yıl sonu değerlendirme toplantısı Yalova’nın Termal bölgesindeki Retaj Otel’de gerçekleştirildi. 2 gün süren toplantıda eğitimden sağlığa, altyapıdan üst yapıya kadar hayata geçirilen ve yapılması planlanan projeler masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Belediyemizde 22 daire müdürlüğümüz var. Meclis üyelerimizde bu işle alakalı gayret gösteriyorlar. Yapılan çalışmaları bir araya gelip değerlendirme imkanı çok fazla olmuyor. Bu gibi organizasyonlarda bir araya gelerek gerekli değerlendirmeleri yapabiliyoruz. 2016 hayırlısı ile bitti. 2017 yılında hem belediye olarak hem de ülke olarak temennimiz daha güzel işler yapmak. Bu toplantının maksadı İnegöl’ü konuşmak ve yapılan eksikleri görmek” dedi.

Başkan Aktaş’ın açılış konuşmasının ardından birim müdürleri sunumlar yaptı. İnegöl Belediyesi 2016 yılı değerlendirme toplantısına katılan basın mensupları da unutulmadı. Toplantının son bölümünde 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle pasta kesildi. Basın mensuplarının günün kutlayan Alinur Aktaş, hazırlanan pastayı basın mensupları ile beraber kesti.