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İnegöl'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Esenler Caddesi Cevriye Ö. idaresindeki 16 PZ 066 otomobil ile Serkan B. yönetimindeki 16 ACD 381 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Cevriye Ö'nün aracın bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın ambulans gelene kadar bir başka araca alınarak bekletilirken, hafif ticari araçta bulunan ve babası tarafından okula götürülen çocuk ise polis otosuna alınarak soğuk havada korundu.


Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis otosuna alınan çocuk ise arabayla ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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