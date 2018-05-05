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05 Mayıs 2018 22:00

İnegöl’de kaza: 6 yaralı

BURSA (İHA) – Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İnegöl’de kaza: 6 yaralı

05 Mayıs 2018 22:00


Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa’dan İnegöl ilçesine seyir halinde olan Sermet Şekerci (49) yönetimindeki 16 BBA 31 plakalı özel otomobil Şehitler Mahallesi Kavşağı’na manevra yapmak istediği sırada, Bursa’dan gelip İnegöl’e seyir halinde olan Osman Berber (30) yönetimindeki 16 TV 423 plakalı özel otomobil ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle iki araçtan savruldu. Kaza sonucunda 16 BBA 31 plakalı özel otomobilin sürücüsü Sermet Şekerci (49) ile aynı otomobilde bulunan yolcular Burcu Doğan (31), Ayten Kaya (54), Fatma Şekerci (47) ve Neriman Ege (58) ile 16 TV 423 plakalı özel otomobilin sürücüsü Osman Berber(30) yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Sermet Şekerci, İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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