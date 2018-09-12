İnegöl'de kazalar: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki farklı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

İlk kaza Kozluca yolu üzerinde meydana geldi. Ali Y, fırına gitmek için 16 KOP 11 plakalı aracını yol kenarına geçti. Arabadan inmeye hazırlanan şahsın aracına aynı istikamette seyreden Suriye uyruklu H.A'nın kullandığı plakasız motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü kafasını yere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koştu. Müdahalenin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

İkinci kaza ise Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Süleyman B. idaresindeki 16 KFL 68 plakalı motosiklet, İbrahim T. yönetimindeki 16 KMF 39 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayan sürücü yere düşerek yaralandı. Yaralı Süleyman B. hastanede tedavi altına alındı.