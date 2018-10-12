İnegöl'de korku dolu anlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanelerinin bulunduğu sokakta çıkan yangın heyecana sebep oldu.

Mesudiye Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ile bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine intikal eden kadar yangın büyüdü. Dumanların ardından alevler yükselmeye başladı. Yangın yerine çok sayıda takviye itfaiye gönderildi. Çevresinde mobilya mağazalarının bulunduğu alanda çıkan yangın uzun gayretler neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Korku dolu anların yaşandığı mahallede vatandaşlar sokağa dökülerek söndürme çalışmalarını takip etti. Emniyet ekipleri bölgede tedbir alarak vatandaşları yangın yerinden uzaklaştırdı. Binanın çatısı kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.