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İnegöl'de korkutan yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir evin odunluk bölümü yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir evin odunluk bölümü yandı.


Edinilen bilgiye göre, Akhisar Mahallesi Palanga Sokak'ta tek katlı ahşap evin yanında bulunan odunlukta yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangında alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar neticesinde söndürülen yangında odunluk tamamen yanarken, evde de hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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