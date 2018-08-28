İnegöl’de köylere otobüs geliyor

Hiçbir kırsal mahallenin ulaşımsız kalmasını istemeyen BURULAŞ, İnegöl’deki kırsal mahallelere toplu ulaşım güzergAhları belirlenmesi için Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) başvuruda bulundu. UKOME’de görüşülen konu karara bağlanırken, BURULAŞ’ın talebi sonrası kırsal mahallelere otobüs hattı oluşturuldu. Hatların güzergahları ve ücret tarifeleri de belirlendi. Vatandaşlara toplu ulaşım hizmeti kooperatifler aracılığıyla yada mahallede bulunan araçlarla yapılacak. Aracı bulunmayan yerlere ise BURULAŞ otobüs tahsis edecek.

UKOME kararıyla oluşturulan hatlardan 656 nolu hat, Karahasanlar, Sülüklügöl, Tekke, Bayramşah, Dömez, Fındıklı, Şipali ve İnegöl güzergahında hizmet verecek. Hattın güzergahı, Karahasanlar, Sülüklügöl, Tekke, Bayramşah, Dömez, Fındıklı, Şipali, Mahmudiye Mahallesi ve Doğu Garajı (Dönüş aynı güzergah) olacak.

Ücret tarifeleri, İnegöl-Karahasanlar Mahallesi tam bilet 7 TL, indirimli 6 TL, İnegöl-Sülüklügöl Mahallesi tam bilet 7 TL, indirimli bilet 6 TL, İnegöl-Tekke Mahallesi tam bilet 5 TL, indirimli bilet 4 TL, İnegöl-Bayramşah Mahallesi tam bilet 5 TL, indirimli bilet 4 TL, İnegöl-Dömez Mahallesi tam bilet 4 TL indirimli bilet 3 TL, İnegöl-Fındıklı Mahallesi tam bilet 4 TL, indirimli bilet 3 TL, İnegöl- Şipali Mahallesi tam bilet 2,5 TL, indirimli bilet 1,5 TL olacak.

650 nolu hat, İskaniye, Tekke, Dömez, Akbaşlar, Şipali ve İnegöl güzergahında hizmet verecek. Hattın güzergahı; İskaniye, Tekke, Dömez, Akbaşlar, Şipali, Mahmudiye Mahallesi ve Doğu Garajı. (Dönüş aynı güzergah) olacak. Ücret tarifeleri şu şekilde:

"İnegöl-İskaniye Mahallesi tam bilet 5 TL, indirimli bilet 4 TL, İnegöl-Tekke Mahallesi tam bilet 5 TL, indirimli bilet 4 TL, İnegöl-Dömez Mahallesi tam bilet 4 TL, indirimli bilet 3 TL, İnegöl-Akbaşlar Mahallesi tam bilet 3,5 TL, indirimli bilet 2,5 TL, İnegöl Şipali Mahallesi tam bilet 2,5 TL, indirimli 1,5 TL."

669 nolu hat; İskaniye, Tekke, Bayramşah, Dömez, Akbaşlar, Şipali ve İnegöl güzergahında çalışacak. Hattın güzergahı, İskaniye, Tekke, Bayramşah, Dömez, Akbaşlar, Şipali, Mahmudiye Mahallesi ve Doğu Garajı (Dönüş aynı güzergahtan) oluşacak. Ücret tarifeleri şu şekilde olacak:

"İnegöl-İskaniye Mahallesi tam bilet 5 TL, indirimli bilet 4 TL, İnegöl-Tekke Mahallesi tam bilet 5 TL, indirimli bilet 4 TL, İnegöl-Bayramşah Mahallesi tam bilet 5 TL, indirimli bilet 4 TL, İnegöl-Dömez Mahallesi tam bilet 4 TL, indirimli bilet 3 TL, İnegöl-Akbaşlar Mahallesi tam bilet 3,5 TL, indirimli bilet 2,5 TL, İnegöl Şipali Mahallesi tam bilet 2,5 TL, indirimli 1,5 TL."

673 nolu hat ise Olukman, Bayramşah, Dömez, Akbaşlar, Şipali ve İnegöl güzergahında hizmet verecek. Hattın güzergahı da Olukman, Bayramşah, Dömez, Akbaşlar, Şipali, Mahmudiye Mahallesi ve Doğu Garajı (Dönüş aynı güzergah) belirlendi. Ücret tarifeleri şu şekilde olacak:

"İnegöl- Olukman Mahallesi tam bilet 6 TL, indirimli bilet 5 TL, İnegöl- Bayramşah Mahallesi tam bilet 5 TL, indirimli bilet 4 TL, İnegöl-Dömez Mahallesi tam bilet 4 TL, indirimli bilet 3 TL, İnegöl-Akbaşlar Mahallesi tam bilet 3,5 TL, indirimli bilet 2,5 TL, İnegöl Şipali Mahallesi tam bilet 2,5 TL, indirimli 1,5 TL."