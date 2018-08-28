Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 11:24

İnegöl’de köylere otobüs geliyor

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki kırsal mahalleler için toplu ulaşım güzergahları belirlendi.

İnegöl’de köylere otobüs geliyor

28 Ağustos 2018 11:24


Hiçbir kırsal mahallenin ulaşımsız kalmasını istemeyen BURULAŞ, İnegöl’deki kırsal mahallelere toplu ulaşım güzergAhları belirlenmesi için Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) başvuruda bulundu. UKOME’de görüşülen konu karara bağlanırken, BURULAŞ’ın talebi sonrası kırsal mahallelere otobüs hattı oluşturuldu. Hatların güzergahları ve ücret tarifeleri de belirlendi. Vatandaşlara toplu ulaşım hizmeti kooperatifler aracılığıyla yada mahallede bulunan araçlarla yapılacak. Aracı bulunmayan yerlere ise BURULAŞ otobüs tahsis edecek.


UKOME kararıyla oluşturulan hatlardan 656 nolu hat, Karahasanlar, Sülüklügöl, Tekke, Bayramşah, Dömez, Fındıklı, Şipali ve İnegöl güzergahında hizmet verecek. Hattın güzergahı, Karahasanlar, Sülüklügöl, Tekke, Bayramşah, Dömez, Fındıklı, Şipali, Mahmudiye Mahallesi ve Doğu Garajı (Dönüş aynı güzergah) olacak.


Ücret tarifeleri, İnegöl-Karahasanlar Mahallesi tam bilet 7 TL, indirimli 6 TL, İnegöl-Sülüklügöl Mahallesi tam bilet 7 TL, indirimli bilet 6 TL, İnegöl-Tekke Mahallesi tam bilet 5 TL, indirimli bilet 4 TL, İnegöl-Bayramşah Mahallesi tam bilet 5 TL, indirimli bilet 4 TL, İnegöl-Dömez Mahallesi tam bilet 4 TL indirimli bilet 3 TL, İnegöl-Fındıklı Mahallesi tam bilet 4 TL, indirimli bilet 3 TL, İnegöl- Şipali Mahallesi tam bilet 2,5 TL, indirimli bilet 1,5 TL olacak.


650 nolu hat, İskaniye, Tekke, Dömez, Akbaşlar, Şipali ve İnegöl güzergahında hizmet verecek. Hattın güzergahı; İskaniye, Tekke, Dömez, Akbaşlar, Şipali, Mahmudiye Mahallesi ve Doğu Garajı. (Dönüş aynı güzergah) olacak. Ücret tarifeleri şu şekilde:


"İnegöl-İskaniye Mahallesi tam bilet 5 TL, indirimli bilet 4 TL, İnegöl-Tekke Mahallesi tam bilet 5 TL, indirimli bilet 4 TL, İnegöl-Dömez Mahallesi tam bilet 4 TL, indirimli bilet 3 TL, İnegöl-Akbaşlar Mahallesi tam bilet 3,5 TL, indirimli bilet 2,5 TL, İnegöl Şipali Mahallesi tam bilet 2,5 TL, indirimli 1,5 TL."


669 nolu hat; İskaniye, Tekke, Bayramşah, Dömez, Akbaşlar, Şipali ve İnegöl güzergahında çalışacak. Hattın güzergahı, İskaniye, Tekke, Bayramşah, Dömez, Akbaşlar, Şipali, Mahmudiye Mahallesi ve Doğu Garajı (Dönüş aynı güzergahtan) oluşacak. Ücret tarifeleri şu şekilde olacak:


"İnegöl-İskaniye Mahallesi tam bilet 5 TL, indirimli bilet 4 TL, İnegöl-Tekke Mahallesi tam bilet 5 TL, indirimli bilet 4 TL, İnegöl-Bayramşah Mahallesi tam bilet 5 TL, indirimli bilet 4 TL, İnegöl-Dömez Mahallesi tam bilet 4 TL, indirimli bilet 3 TL, İnegöl-Akbaşlar Mahallesi tam bilet 3,5 TL, indirimli bilet 2,5 TL, İnegöl Şipali Mahallesi tam bilet 2,5 TL, indirimli 1,5 TL."


673 nolu hat ise Olukman, Bayramşah, Dömez, Akbaşlar, Şipali ve İnegöl güzergahında hizmet verecek. Hattın güzergahı da Olukman, Bayramşah, Dömez, Akbaşlar, Şipali, Mahmudiye Mahallesi ve Doğu Garajı (Dönüş aynı güzergah) belirlendi. Ücret tarifeleri şu şekilde olacak:


"İnegöl- Olukman Mahallesi tam bilet 6 TL, indirimli bilet 5 TL, İnegöl- Bayramşah Mahallesi tam bilet 5 TL, indirimli bilet 4 TL, İnegöl-Dömez Mahallesi tam bilet 4 TL, indirimli bilet 3 TL, İnegöl-Akbaşlar Mahallesi tam bilet 3,5 TL, indirimli bilet 2,5 TL, İnegöl Şipali Mahallesi tam bilet 2,5 TL, indirimli 1,5 TL."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç