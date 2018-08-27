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27 Ağustos 2018 12:46

İnegöl’de kurban bayramı bilançosu: 3 ölü, 50 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 9 günlük kurban bayramı tatilinde 3 kişi hayatını kaybederken, 50’den fazla kişi yaralandı.

İnegöl’de kurban bayramı bilançosu: 3 ölü, 50 yaralı

27 Ağustos 2018 12:46


Kurban bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, geçen cuma günü mesai bitimi sonrası yollara düştü. Trafikte yoğunluk yaşanırken, alınan tedbirler ve yapılan ikazlara rağmen İnegöl’de bilanço ağır oldu. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden bayramın son günü olan 25 Ağustos Cumartesi gününe kadar meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 50’den fazla kişi ise yaralandı.


17 Ağustos tarihinde Mezit 7’de meydana gelen zincirleme kazada 41 yaşındaki Mehtap Soylu, 18 Ağustos tarihinde Metal Sanayi Sitesi kavşağında otomobil ile bisikletin karıştığı kazada bisiklet sürücüsü Hasan Alemdar olay yerinde hayatını kaybetti.


22 Ağustos tarihinde, Samet Yılmaz, rahatsızlanan 7 aylık hamile olan eşi Gülay Yılmaz’ı 16 JEG 11 plakalı otomobiliyle hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkıp aydınlatma beton direğine çarptı. Ağır yaralanan kadın ve eşi ambulanslarla Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki 7 aylık erkek bebekle hayatını kaybetti.




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