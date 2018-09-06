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06 Eylül 2018 12:38

İnegöl’de kurtuluş coşkusu başladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kurtuluş kutlamaları başladı.

İnegöl’de kurtuluş coşkusu başladı

06 Eylül 2018 12:38


İnegöl, 6 eylül 1922 tarihinde yazılan kahramanlık destanıyla düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümünü kutluyor. Sabah çelenk töreni gerçekleştirildi. Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler törende hazır bulundu. Alper Taban, "İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyoruz. Öncelikle vatanımızın işgaline karşı direnişin en güzel örneklerinden birini gösteren gazi ve şehitleri rahmetle yad ediyoruz. 6 Eylül 1922’de İnegöllüler, tek yürek olarak şehadet payesini almak için adeta birbirleriyle yarışırcasına yedi düvele karşı bağımsızlık mücadelesinden zaferle çıkmanın şerefini bizlere yaşattılar. Cephelerden cephelere koşturan, hayatlarının baharında gençliklerini cephelerde bırakan vatan evlatlarımızdan sağ kurtulanlar zor şartlarda esir kamplarında hayatlarını sürdürmüşlerdir. Çok azı geriye dönmeyi başaran aziz kahramanlarımız daha evlerine yeni dönmüşken yine kendilerini zor bir mücadelenin içinde bulmuşlardır. Yorucu ve bir o kadarda zor ama vatanlarını istiklale götürecek bir yolda kendilerini bulmuşlardır" dedi.


İnegöl şehitliğine çelenk bırakılmasın ardından Kur’an-ı kerim okunup dua edilmesiyle program sona erdi.




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