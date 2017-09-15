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15 Eylül 2017 17:51

İnegöl’de ‘Narko-Sokak 3’ operasyonu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde İnegöl’de ‘Narko-Sokak 3’ adıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İnegöl’de ‘Narko-Sokak 3’ operasyonu

15 Eylül 2017 17:51

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, araçlar ve şahıslar didik didik arandı.


Uyuşturucu imal ve ticaretinin önüne geçmek, gençleri zehirleyen zanlıların yakalanması, vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması amacıyla İnegöl’de “Narko-sokak 3” uygulaması gerçekleştirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Osman Ak’ın işbaşı yapmasının ardından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlar hız kazandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde Bursa’nın merkez 3 ilçesinin ardından İnegöl’de de narko-sokak uygulaması gerçekleştirildi.


Narkotik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 100 polisin katılımı ile Yenice Mahallesi Refah Sokak, Sinanbey Mahallesi Mesudiye çıkmazı, 1. Mesudiye Sokak, Letafet Sokak ve bazı sokaklarda eş zamanlı uygulama yapıldı.


Yapılan uygulamalarda durdurulan araçlar didik didik aranırken, şahıslar üzerinde de arama yapıldı. Üst araması yapılan bir kişinin üzerinden uyuşturucu madde çıkarken şahıs gözaltına alındı. Motorlu polis ekipleri de sokakları tek tek gezerek şüphelendikleri şahıslar üzerinde arama yaptılar. İnegöl Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan’ın da katıldığı uygulamaların devam edeceği belirtildi.




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