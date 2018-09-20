İnegöl'de pitbull paniği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde zincirini koparan pitbull korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde boynundaki zincirle birlikte gezen pitbull cinsi köpeği gören vatandaşlar korkuya kapıldı. Köpeği görenler polise bilgi verdi. İhbar üzerine emniyet ekibi çevrede araştırma yaparak kaçtığı tahmin edilen köpeği buldu. Cadde üzerinde mekanı bulunan Hakan Parlak isimli vatandaş, kimseye zarar vermemesi için köpeği yakalayıp bağladı. Muhafaza altınan alınan pitbull için belediye hayvan barınağındaki görevlilere haber verildi. Gelen ekipler pitbullu almaya çalıştı. Ancak köpek kendisine bir türlü yaklaştırmayınca devreye yine Hakan Parlak girdi. Parlak, ağaça bağladığı köpeği çözerek barınağa ait arabaya bindirdi. Köpek daha sonra araçla barınağa götürüldü. Zincirini koparıp kaçtığı sanılan köpeğin sahibi aranıyor.