İnegöl’de süs tavukları şöleni

İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği tarafından düzenlenen “1. Görsel Etkinlik”te görücüye çıkan süs tavukları, güzellikleri ile büyüledi. Yüzlerce tavuğun sergilendiği etkinlikte 2 bin liraya satışa çıkarılan sultan tavukları ise alıcı bulamadı.

Müşerref Muzaffer Samda İlk ve Ortaokulu Spor Salonu’nda düzenlenen “1. Görsel Etkinlik”, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Etkinlikte konuşan İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Hüsnü İkizler, “Dernek olarak İnegöl’de bir ilke imza attık. İnegöl’de daha önce hiç düzenlenmemiş olan hem görsel etkinlik hem de ihale usulü satışla alakalı bir etkinliğimiz söz konusu. Derneğimizin 6 aylık bir geçmişi olmasına rağmen süs tavukları yetiştiriciliği İnegöl’de büyük bir ivme kazandı. Dernek olarak süs tavuğu yetiştiriciliği yapan çevre il ve ilçelerdeki üreticileri ve dernekleri ziyaret ettik. Bugün de çevre il ve ilçelerden ziyaretçilerimiz var. Havanın soğuk ve kar yağışı olmasına rağmen etkinliğimize ilgi gösterilmesi bizi mutlu etti” dedi.

İnegöl’de süs tavuğu yetiştiriciliğiyle ilgili bir potansiyelin olduğunu ifade eden İkizler, “Süs tavukları, kanarya ve güvercin sevdalıları var. Süs tavuğuna nasıl bakarım, bunu nasıl pazarlarım düşüncesiyle oluşan derneğimizin şuan 60 üyesi var. Yaptığımız etkinlikle beraber üye sayımızın da artacağına inanıyoruz. İnegöl’e özellikle yerli ırklarla ilgili çalışma yürütüyoruz. 80-90 yaşındaki amcalarla konuştuğumuzda, İnegöl’de cin tavuğu adında İnegöl’e has bir tavuğun bakıldığını söylüyorlar. Bunun üzerinde özellikle yoğunlaştık. Bunu İnegöl’e tekrar nasıl kazandırırız, bu tavuğu dünya litaretüründe veya Türkiye’de ki hakemler grubuna İnegöl’e nasıl onaylatırız düşüncesi ve çalışması içindeyiz. Dernek olarak sosyal projelerimiz var. Dernek üyelerimize katkı sağlamak, birlik ve beraberlik içinde süs tavuğu yetiştiriciliğini gelişmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Etkinlikte 50 ila 2 bin lira arasında değişen fiyatlarda tavukların olduğunu belirten İkizler, “Bir vatandaşımız bende süs tavuğu yetiştiriciliği yapmak istiyorum diyorsa minimum 2 tavuk, bir horoz şeklinde başlanır. Beslemek istediğiniz ırka ve şeceresiyle alakalı olarak minimum 300 lira harcanması gerekir. Bugün 25 çeşit süs tavuğu grubu var. Yeşil yumurta da mezatımızda sergilenecek” dedi.



Yeşil yumurtanın tanesi 10-15 lira

Mezatta sergilenen yeşil yumurtalarla ilgili bilgi veren Dernek Başkan Yardımcısı Talat Korkut, “Amerika kökenli Ameraucana cinsi tavuğun yumurtasıdır. Yumurtanın rengi yeşildir. Bu yumurtanın faydası bıldırcın yumurtasıyla aynıdır. Nefes darlığı, astım ve bronşite iyi geldiği söylenir. Birde mavi ırkı var. İnegöl’de 7-8 üretici tarafından üretilmektedir. Yeşil yumurtanın tane fiyatı ise 10-15 lira arasında değişmektedir” diye konuştu.



Dünyanın en büyük ve en küçük tavuğu İnegöl’de sergilendi

Dünyanın en küçük tavuğu olarak bilinen Sereme cinsi tavuk ile dünyanın en büyük tavuğu olarak bilinen Brahma cinsi tavuklar da mezatta sergilendi. Mezatta en fazla ilgiyi ise 2 bin liraya satışa çıkarılan sultan tavukları çekti. Mezatta görücüye çıkan tavuklar sırayla satışa çıkarıldı. Açık artırma usulüyle yapılan satışlarda tavuklarına istedikleri fiyatı alamayan bazı üreticiler tavuklarını satmaktan vazgeçerken, Ameraucana cinsi tavuklar 700 lirayla en fazla fiyatla satılan tavuk cinsi oldu. Mezatta yaklaşık 300’e yakın tavuk sergilenirken, 60 takım, 200 adet tavuk satışı gerçekleştirildi.