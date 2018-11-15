İnegöl'de toplu taşıma ücretlerine zam

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şehir içi ulaşımı sağlayan halk otobüslerinin fiyatlarına zam yapıldı. Bugünden itibaren zamlı tarife başladı. 2.40 olan tam 2.75, 1.50 olan öğrenci tarifesi 1.65 TL oldu.

İnegöl'de toplu ulaşımı sağlayan İnegöl Ulaşım A.Ş'nin Ukome'ye yaptığı zam talebi kabul edildi. Toplu taşıma ücretlerine yapılan zam bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Sabah okula ve işe gitmek için toplu taşıma araçlarına binen vatandaşlar zamlı tarifeyle güne karşılaştı.

Daha önce 2 lira 40 kuruş olan tam 2 lira 75 kuruşa, 1 lira 50 kuruş olan öğrenci tarifesi ise 1 lira 65 kuruşa çıkartıldı.

Geçen yıl yüzde 20'lik zammın ardından bu yıl UKOME kararıyla birlikte yüzde 15'lik artış oldu. Geçtiğimiz günlerde Bursa'da alınan zam kararına Bursa Büyükşehir Belediyesi müdahale ederek eski tarifeye geri döndürmüştü.