İnegöl’de toprak yarığına sıkışan köpek için seferberlik

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıl Çavuşköy Mahallesi’ndeki tarlalık alanda toprak kayması meydana geldi. Akşam saatlerinde bu bölgeye giden mahalledeki çoban köpeği, toprak kayması nedeniyle oluşan 2 metre derinliğindeki çatlağın içerisine düştü. Çatlak arasından çıkamayan köpek, havlamaya başladı. Köpeğin sesini duyan mahalle sakinlerinden bir vatandaş, kendi imkanları ile mahsur kalan köpeği kurtaramayınca durumu İnegöl İtfaiyesi ve İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine bildirdi.

Belirtilen yere gelen İnegöl İtfaiyesi ve Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri, iki metre derinliğinde, yarım metre genişliğindeki toprak çatlağı arasına sıkışan köpeği kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmalar sonucunda çoban köpeği kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.