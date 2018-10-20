İnegöl'de trafik kazası: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil bariyerlere çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Oylat yolu üzerinde bulunan Hilmiye Mahallesi'nin çıkışında meydana geldi. Oylat kaplıcalarından dönen Arif S. (68) yönetimindeki 16 Z 4095 plakalı otomobil, arkasından gelen arabaya yol vermek isterken ışıkların gözüne almasıyla görüşünü kaybedip yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazada sürücü ile eşi Ruziye S. (64), oğlu Gökhan S. (35) ile gelini Emel S. (30) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.