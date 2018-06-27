İnegöl’de tütün hasadı başladı

Bu yıl Çavuşköy’de 40 hane 550 dekar tütün ekerken, her dönümden ortalama 100 kilo mahsul alınıyor. Toplam rekoltenin bu yıl 55 ton olacağı öğrenildi. Gencinden yaşlısına kadar bütün ev halkı tan vakti tarlaya gidip hava ısınına kadar tütün kırıyor. Köylüler bu yıl 1 milyon 100 bin lira gelir elde edecek.

Senelerdir tütün eken Emine Kılıç, “Hasadımızı yaptık. Evimizin bahçesinde tütün yapraklarını teker teker iplere diziyoruz. Kış ayına kadar kurutacağız. Çok zahmetli bir iş. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Allah’a şükürler olsun geçimimizi sağlıyoruz” dedi.

Bu sene 7 dönüm alanda tütün üretimi yapıp, hasadın startını veren Emin Akalın ise, “Marmara bölgesinin tütün üretimi yapan tek mahallesiyiz. Yağışlar bu sene olduğu için tütün rekoltemiz oldukça iyi. Geçen seneye göre yüzde 20 oranında bir artış var. Dönümünden 100 kilonun üzerinde tütün alıyoruz. Mahalleden 40 hane tütün üretimi yapıyor. Biz AK Partiliyiz, inşallah fiyatlarda da bir artış olur. Fiyatlar yükselirse, tütün üretimine devam ederiz” diye konuştu.

Çavuşköy Mahallesi Muhtarı Hasan Akalın ise, "Tütün hasadımız başladı. Marmara’da tek tütün eken köy bizim köyümüz. Bu sene rekolte çok güzel. Kalitemiz de arttı. 100 yıldan bu yana tütün ekiyoruz. Başlıca geçim kaynağımız tütün. 40 çiftçimiz bu işle ilgileniyor. Geçen yıl kilosunu 17 liradan satmıştık, bu yıl 21.5 TL’ye satacağız. İmece usulü hasat yapıyoruz. Toplanan tütünler iplere diziliyor ve kurutuluyor" diye konuştu.