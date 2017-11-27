İnegöl’de ücretsiz internet dönemi

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekleyen İnegöl Belediyesi, Manifaturacılar Çarşısı, Sarraflar Çarşısı, Ayakkabıcılar Çarşısı ve Uzun sokak çevresinde devreye alınan ücretsiz internet bağlantı hizmetine son olarak Belediye Başkanlığı Binası ile 15 Temmuz Şehitler Meydanını da ekledi.

"Ücretsiz internet hizmeti veriyoruz"

İ negöl Belediyesinin ilçe halkının hizmetine sunmuş olduğu ücretsiz internet hizmeti hakkında açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnternet günümüz dünyasında hayatımızın çok önemli bir bölümünü teşkil etmekte. Biz sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, vatandaşlarımızın ücretsiz, hızlı ve güvenli bir internet bağlantısı ile tüm dünyadaki gelişmelere anında ulaşabilmeleri için vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ücretsiz internet hizmeti veriyoruz" şeklinde konuştu.

İlçe halkının teknolojinin imkanlarından en üst sevide faydalanmaları noktasında çalışmalarını yürüttüklerini belirten Taban, “Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen uygulamada ilk olarak Manifaturacılar Çarşısı, Sarraflar Çarşısı, Ayakkabıcılar Çarşısı ve Uzun sokak çevresinde devreye alınan ücretsiz internet bağlantı hizmetini, şimdi de Belediye Başkanlığı Binası ve 15 Temmuz Şehitler Meydanında devreye almış bulunmaktayız.”

Vatandaşların bir kereye mahsus üye olmaları halinde istedikleri zaman ‘Ücretsiz Wi-fi Uygulaması’ hizmetinden faydalanabileceklerini ifade eden Taban, “İlgili altyapı çalışmalarının tamamlandığını, uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, bir kereye mahsus bahsi geçen bölgelerde herhangi bir mobil cihazdan kablosuz ağları aratıp, seçenekler arasından ‘İnegöl Belediyesi’ ağını tercih etmesi ve karşınıza çıkan sayfada yer alan kayıt formuna adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi, TC. kimlik numaranız ile cep telefonu numaranızı yazarak gönder butonuna basması yeterli. Bu işlemleri tamamladıktan sonra açılan sayfada yer alan şifre bölümüne, cep telefonunuza gelen şifreyi yazarak tekrar gönder butonuna basıp internete bağlanabilirsiniz” diye konuştu.

Taban son olarak, “Ücretsiz Wi-fi hizmetinin 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun" çerçevesinde, bu uygulamadan yararlanarak yasada belirtilen suçları teşkil edecek şekilde yayın ve paylaşım yapanların bireysel sorumluluk taşıyacaklarını özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

İnegöl Belediyesi’nin uygulamaya başlattığı Ücretsiz İnternet Hizmeti dolayısı ile belediyeye çağa uyan hizmetlerinden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, böylesi güzel hizmetlerin yaygınlaşarak devam etmesi temennisinde bulundular.