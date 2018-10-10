İnegöl'de uyuşturucuya geçit yok

Bursa'nın İnegöl ilçesinde son ay zarfında emniyet ekipleri tarafından 29 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 59 kişi gözaltına alındı, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye devam eden İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından son bir ayda zarfında 29 uyuşturcu operasyonu yapıldı. 59 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahısların ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 200 gram esrar, 250 gram metamfetamin, 150 gram bonzai ve 50 adete yakın uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan aramalarda şüphelilere ait olduğu tespit edilen 17 av tüfeği, 11 adet tabancaya ekipler tarafından el konuldu. Son bir ayda gözaltına alınan 59 kişiden 8'i uyuşturucu madde ticareti yapmaktan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.