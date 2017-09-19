İnegöl’de yamaç paraşütü kursu

Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (Dostum) bünyesinde düzenlenen 4. dönem yamaç paraşütü eğitimleri için kayıtlar devam ediyor. Yamaç paraşütü ile uçuş tutkusunu doyasıya yaşamak ve İnegöl’ün eşsiz doğasını adrenalin eşliğinde yeniden keşfetmek isteyenler için kayıtlar başladı.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dostum kapsamında çeşitli doğa sporları branşlarına yönelik eğitimlere devam ettiklerini belirterek, “Doğa sporlarının cazibe merkezi olan Dostum, İnegöl’de tabiat turizminin gelişmesi için adeta bir üs görevini yerine getiriyor. Yamaç paraşütü eğitimleri için 9 Eylül itibariyle kayıtlar alınmaya başladı. İnegöl’ün turizm ile anılması için elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Turizm alanında öne çıkarmak istediğimiz önemli merkezlerimizden birisi Dostum. Dostum’da doğa yürüyüşleri, okçuluk, motocross, bisiklet, atv safari, offroad, foto safari, yamaç paraşütü, hafif sivil uçaklar, balık tutma, deniz bisikleti, kampçılık ve oryantiring gibi pek çok doğa sporunu içinde barındıran 12 branşımız var. Dostum, spor branşlarıyla tanışmak isteyenler ve bu alanlarda kendini geliştirmek isteyenler için hazırlanmış bir merkez” dedi.

Kayıtların 30 Eylüle kadar süreceği öğrenildi.