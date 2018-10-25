İnegöl'de yüksek kesimler beyaza büründü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksek kesimlere yılın ilk karı düştü.

Soğuk hava İnegöl'de de kendini hissettiriyor. Hava sıcaklığının 11 derece birden düştüğü İnegöl şehir merkezinde zaman zaman yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı. İnegöl'ün kırsal mahallerinde oturan vatandaşlar sabah uyanınca bembeyaz bir manzarayla karşılaştılar. Vatandaşlar yılın ilk kar yağışında bol bol fotoğraf çektirerek sosyal medya hesaplarından paylaştılar. İnegöl'de hava sıcaklığının hafta sonu yükselmesi bekleniyor.