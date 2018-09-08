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İnegöl’de yürekleri ağza getiren kaza


Kaza, Yeşil Bursa Caddesi ile alt caddenin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ahmet Çavuş idaresindeki 16 KBT 87 plakalı otomobil, İlhami Yanara’nın kullandığı 16 CKE 23 kamyonetle çarpıştı. Kavrulan kamyonet yan yattarak durabildi. Kazayı görenler, sürücü ile araç içerisinde bulunan 6 yaşındaki Alperen ve 2 yaşındaki Arda Çavuş’u çıkardılar. Yan yatan kamyonette hafif yaralanan iki çocuk ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı her iki sürücü yara almadan atlattı.


Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yan yatan kamyonet olay yerine gelen çekici marifetiyle kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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