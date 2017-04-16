İnegöl’de yüzde 69.97 coşkusu

Oylar sayıldı, sonuçların belli olmasıyla Türkiye genelinde olduğu gibi, yüzde 69.97 evet sonucu çıkan İnegöl’de de kutlamalar yapıldı. Kutlamaların merkezi AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı binası önünde toplanan yüzlerce vatandaş büyük bir coşku içerisinde zaferi kutladı.

İnegöl’de yüzde 69,97, Türkiye genelinde 51,30 oranda evet oyu çıkmasının ardından parti binasında açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Türkiye’nin yeni sistem ile ideallerine kavuşacağının altını çizdi. Parti binası önünde vatandaşlara seslenen Hüseyin Şahin, “Bugün çok tarihi bir referandum oylamasını Türkiye’de kazasız belasız atlattık. Katılımın çok yüksek olduğu, kendi geleceğini takdir etme hakkının kendine sunulduğunu bilen aziz milletimiz, tercihini evetten yana kullandı. Aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Pazartesi sabahından itibaren Türkiye’de evet oyu veren veya vermeyen değil, Türkiye’de 80 milyon insanımızın yürütmede cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili anayasa değişikliği olmuştur. 3 Kasım 2019’da sandığa giderek yeni sistemle seçeceğimiz hükümet başkanı sistemi Türkiye’de 80 milyon insanımıza, yurtdışında 5 milyon insanımıza ve gönül coğrafyasında bizden çok büyük şeyler bekleyen insanlara hayırlı, uğurlu olsun. Seçim sandıkta bitmiştir, sandıklar kapanmıştır. Bundan sonra evet veren de, hayır veren de büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit vatandaşları olarak bu anayasa değişikliğinden istifade edecektir” dedi.

Milletvekili Şahin, “Bu anayasa değişikliğindeki temel maksat Türkiye’yi lider 10 büyük ekonomi arasına sokmak, istikrarla kalkınmayı gerçekleştirmektir. Milletimizin tercihine saygımız son derece büyüktür. Biz bir şeye inanıyoruz. Son söz ve karar milletindir. Bugün AK Parti cephesinde tüm emeğini sahaya yansıtan, sokak sokak, ev ev dolaşan, insanımızın dertlerini dinleyen, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili değişiklikleri anlatan parti mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz son 30 günlük kampanya sürecinde parlamentoda ve komisyon sürecinde yaşananları, Türkiye’yi AK Parti ve MHP’nin destekleyerek getirdiği bu modelle istikrarla büyütmek istediğini tüm Bursa’ya ve Türkiye’ye anlatma fırsatı bulmuştur. Bize düşen, resmi gazetede sonuçların açıklanmasıyla birlikte, anayasamızdaki bu değişikliği ilk kez 3 Kasım 2019’da uygulamaya başlamasından dolayı, bu süreç içerisinde Türkiye’yi ekonomik olarak büyütmek, toplumsal olarak kalkındırmak ve geleceğe, neslimizin büyük Türkiye ideallerine uygun şekilde hazırlamak olacaktır. Tüm ilçelerimizde sandığa giden ve tercihini sandığa yansıtan herkese teşekkür ediyorum. İnegöl’de de yüzde 70 nispetinde seçmenimiz evet olarak destek vermiştir. Biz bunun bu saat itibari ile yüzde 100 desteklendiği inancındayız. Yüzde 100 nispette anayasa değişikliğine kabul oyu verildiği inancındayız. Bu anayasa bu saatten sonra Türkiye’nin anayasasıdır, Türkiye’nin yeni modelidir, Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak yepyeni bir modeldir. İnşallah hep beraber büyük Türkiye’yi oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “İnegöl her zamanki gibi çok coşkulu, çok güzel. Yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 2002’den beri AK Parti’ye her zaman en büyük desteği veren İnegöl, bu akşam da yüzde 70 civarında evetle bu işe ne kadar sahip çıktığını göstermiştir. Yaklaşık 45 gündür sahadayız. Cumhurbaşkanımız başkanlığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zorlu süreç neticesinde mutlu sona ulaştık ve büyük Türkiye hedefi doğrultusunda bir eşiği daha atladık. Bu kutlu yolda sandığa giderek bizleri destekleyen herkese teşekkür ederiz” dedi.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Adem Demirel de konuşmasında, “Gece gündüz durmadan çalıştık. Köy köy, sokak sokak, mahalle mahalle vatandaşlarıma anayasa değişikliğini anlattık. Sizin büyük desteğinizle İnegöl’de yüzde 70 oy aldık. Evlerinize gittiğinizde şükür namazı kılın” dedi.