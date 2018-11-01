İnegöl'de zincirleme kaza kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, İnegöl-Alanyurt yolunda seyir halinde olan Ali İ. idaresindeki 16 AR 616 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki sürücü Selahattin T.'nin içinde bulunmadığı 16 Y 0461 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola doğru hareket eden hafif ticari araç, Ali D. yönetimindeki 06 FM 1980 plakalı otomobille çarpıştı. İki araç yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabilirken, Ali İ. idaresindeki 16 AR 616 plakalı otomobil ise bir iş yerinin girişine çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yürekleri ağza getiren kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.