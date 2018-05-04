İnegöl’deki çiftçiye sertifikaları törenle verildi

2014 yılında uygulamaya geçen Büyükşehir yasasıyla birlikte kırsal mahallelerde de söz sahibi olan ve tarımı merkezine alarak bu alanlarda farklı çalışmalara imza atan İnegöl Belediyesi, 3 yıldır sürdürdüğü Çiftçi Eğitim Seminerlerine bu yıl farklı bir boyut kazandırdı. Şehrimizde tarımın paydaşları olan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Ziraat Odası işbirliğinde düzenlediği çiftçi eğitim seminerleri kapsamında bu yıl uzun süreli kurslar da yapıldı.

450 çiftçi için toplu sertifika töreni

Kısa ve uzun süreli kurslarda toplam 1254 çiftçi sertifika almaya hak kazanırken, uzun süreli olarak gerçekleştirilen seracılık, süt sığırcılığı, sürü yönetimi ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kurslarına katılan 450 çiftçi için toplu sertifika töreni yapıldı. Dün akşam 19.00’da Sani Konukoğlu konferans salonunda düzenlenen sertifika törenine; Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, Bursa İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Hacı Dursun Yıldız, İlçe Müdürü İbrahim Ekren, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Burhanettin Özdemir, Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ile Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Kayman ve çiftçiler katıldı.

Hedef toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturmak

Törende konuşan Bursa İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Hacı Dursun Yıldız da Tarım Bakanlığı olarak hedeflerinin; çiftçiyi bilgiyle, toprağı suyla buluşturmak olduğuna vurgu yaptı. Toprağı doğru suyla, çiftçiyi de doğru bilgiyle buluşturmak gerektiğini de kaydeden Yıldız, “Bunun için de son yıllarda hükümetimiz tarafından, Bakanlığımız tarafından yapılan barajlar, göletlerle ve gerek damlama sulama, gerek cazibeli sulama, gerekse de basınçlı sulamayla ilgili verilen destekler yüzde 70’lere varmıştır. Ve böylece sulama imkanları arttırıldıkça bizim daha önce arpa, buğday, yulaf ektiğimiz alanlarda katma değeri daha fazla olan ürünler yetiştirmeye başladık. Bununla birlikte çiftçimizin de bir nebze de olsa alım gücü artmaya başladı. Alternatif ürünlere yönelmeye başladık. Daha önce çilek yetiştirilmeyen köylerimizde çilek üretimi başladı” Şeklinde konuştu.

İnegöl’ün en önemli değerlerinden biri tarım

Sertifika töreni öncesi kürsüye çıkan son isim ise Belediye Başkanı Alper Taban oldu. Taban, İnegöl’ün en önemli değerlerinden birinin tarım olduğunu dile getirerek; “Aslında İnegöl’ün bu noktada hala çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Sanayilerin kurulduğu yerlerde ister istemez tarım alanları, tarım faaliyetleri azalıyor. Sanayinin getirdiği olumsuz etkiyle. Ama çok şükür ki şehrimizde hala tarım yapabileceğimiz ciddi alanlar var. Ancak bununla ilgili öncelikle tarımın içerisinde yer alan aktörler olarak sizlerin heybenizi doldurmanız gerekiyor. Aynı şekilde yönetici ve idarecilerin bu doğrultuda sizleri yönlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, geçmişte pek çok ürünler üretilmiş, elde edilmiş ama bugün birileri hala bizden çok daha iyi durumda tarım ve hayvancılık yapabiliyor. Biz niye daha iyisini yapmayalım. İdare bir şeyler yapmaya çalışıyor, hükümetimiz bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bunun en doğrusunu yine sizin öneri ve talepleriniz belirleyecek. Biz sadece burada sizlere eğitim destekleriyle doğru olanı aktarmaya çalıştık” dedi. Konuşmaların ardından gruplar halinde sahneye davet edilen 454 kursiyere sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.