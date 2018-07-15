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15 Temmuz 2018 12:03

İnegöl’deki etkinliklerin startı ‘Bereket Sofrası’ ile verildi

İnegöl Belediyesi’nin 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 2.

İnegöl’deki etkinliklerin startı ‘Bereket Sofrası’ ile verildi

15 Temmuz 2018 12:03

yıl dönümü kapsamında hazırladığı etkinliklerin startı bugün sabah namazı sonrası İshakpaşa Camisinde gerçekleştirilen ‘Bereket Sofrası’ ile verildi. Bereket Sofrasının ardından şehitlik ziyareti de yapılırken, milletin zaferiyle son bulan hain kalkışmanın yıl dönümü gün boyu farklı etkinliklerle sürecek.


15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe kalkışmasına karşı vatanını savunmak için sokaklara dökülen Türk Milleti, o gece gösterdiği kahramanlık ve 29 gece süren demokrasi nöbetlerinde dünyaya birlik ve beraberlik dersi verdi. 15 Temmuz’da yazılan destanın 2. yıldönümünde, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Bayramı kapsamında etkinlikler bugün sabah itibariyle start aldı.



Sabah namazıyla başladı


İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz anma etkinlikleri, bugün sabah namazı ile başladı. Tüm ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla İshakpaşa Camii’nde kılınan sabah namazının ardından, İshakpaşa Medresesinde Bereket Sofrası düzenlendi. Gece yarısına kadar sürecek etkinliklerle 15 Temmuz Kahramanlık gecesi hafızalarda tazelenerek gelecek nesillere aktarılacak.


Bereket Sofrası programına; Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, Müftü Kazım Güzel ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan sabah namazı sonrası İshakpaşa Medresesi bahçesinde hazırlanan sofralara geçildi. İshakpaşa Derneği’nin çorba ikramıyla kahvaltı yapıldı.



Şehitlik ziyareti yapıldı


Konuşmanın ardından İshakpaşa’daki program son buldu. Protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Şehitliği ziyaret etti. Burada okunan Kuran-ı Kerimlerin ardından İnegöl Müftüsü Kazım Güzel’in yaptırdığı dua ile program son buldu.




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