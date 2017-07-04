İnegöl’den Bursa’ya şehitler için yürüdüler

Şehitlere rahmet, teröre lanet, birliğe davet sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş 9 saat sürdü.

15 Temmuz Hain Darbe girişiminin yıl dönümüne yaklaştığımız şu günlerde İnegöl Ateş Karıncaları Grubu üyeleri şehitlerin anısına anlamlı bir program düzenledi.

40 derece sıcaklıkta İshakpaşa Cami önünden dualarla başlayan yürüyüşe, Ensar Vakfı İnegöl Şube Başkanı Fatih Bayram, yönetim kurulu üyeleri Yavuz Bayram, Eren Şentürk ve Süperkanal TV Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Bayram katıldı. İnegöl’de ve Bursa şehir merkezinde vatandaşlar yürüyüşe korna çalarak destek verdi.

9 saat süren yürüyüşün ardından türbede şehitler için dua yapıldı.Yürüyüş öncesinde açıklama yapan İnegöl Ensar Vakfı Başkanı Fatih Bayram, "Yavuz Sultan Selim nasıl Sina Çölü’nü yürüdüyse, Sultan Fatih nasıl gemileriyle yürüdüyse, Kut’ül Amare de nasıl ceddimiz yürüdüyse ve Kanuni Sultan Süleyman nasıl Rodos’a yürüdüyse biz de şehitlerimizi yad etmek için gazilerimizi unutturmamak maksadıyla bu hareketi başlatmış bulunmaktayız. Gayret eden insanlar her zaman hareket içinde bulunanlardır. Rabbimizden isteğimiz hareketimize bereket gelsin inşallah" dedi.