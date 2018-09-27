İnegöl'den kardeş ziyareti

İnegöl Belediyesi heyeti, 20-22 Eylül tarihleri arasında Gürcistan'ın Rustavi şehrinin 70. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldı.

Farklı ülkelerden 7 kardeş şehrin de hazır olduğu şenliklerde ziyaretlerin ilk adresi Rustavi Belediyesi oldu. Misafirlerini samimi bir şekilde karşılayan Rustavi Belediye Başkanı Irakli Tabagua, farklı ülkelerden gelen kardeş belediye delegasyonlarını ağırladı.

İnegöl'ü Belediye Meclis Üyesi Nedim Bayram tanıttı. Nedim Bayram, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın selamlarını iletirken, Taban'ın da en yakın zamanda Rustavi'de bulunmak istediğini belirtti.

Rustavi'nin şehir meydanındaki taklarda asılı olan kardeş şehir bayraklarının ziyaret edilmesinden sonra, delegasyon üyeleri Arkeoloji Müzesini gezme fırsatı da buldu. Rustavili çocukların her ülkenin folklor oyunlarını sergileyerek misafirleri karşıladı. İnegöl delegasyonu Kültür ve Spor Bakanı yardımcısı Mikhail Giorgadze'yi de ziyaret etme fırsatı buldu. İki ülke arasındaki ilişkilerin konuşulduğu ziyarette, bakan yardımcısına çeşitli hediyeler takdim edilirken, İnegöl ve Gürcistan arasındaki tarihi bağların daha da sağlamlaştırılması adına bir dizi önemli adımların atılması gerektiğine vurgu yapıldı.