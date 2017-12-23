İnegöl’e değer katanlara vefa

Kent Konseyi ile İnegöl Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ‘İnegöllülere vefa ve hatırlama gecesi’nin bu yıl dördüncüsü yapıldı. Mobilya Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen gece bu yıl da nostalji kuşağına dönüştü. Yıllar öncesinin hatıralarının canlandığı gecede, birçok kişinin İnegöllü olduğunu dahi bilmediği Türkiye’ye mal olmuş 17 isim ilçe halkıyla buluştu. Türkiye’ye ve Bursa’ya değer katan görevlerde yer alan 17 İnegöllü anısına plaketle taltif edildi.

Programda eski İnegöl ile ilgili hatıralar da paylaşıldı. İnegöl’ün geçmişine dair önemli anekdotların anlatıldığı hatıralar kimi zaman hüzünlendirdi, kimi zaman güldürdü.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, vefanın, saygının ve yaşarken hatırlanmanın güzel bir örneğini gösterdiklerini belirterek, “İlk yapıldığı günden bu yana her yıl artan yönde bir ivme göstererek bu program daha güzel bir hal alıyor. Bizlerde buradan dışarıda yaşayan değerlerimizi daha yakından tanıma fırsatı buluyoruz. Buradan kendimize güç alıyoruz. Gençlerimize örnek göstererek onların da bunları örnek almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında gücümüzün farkına varıyoruz. Tabii ki doğduğun yer mi, doyduğun yer mi hikayesi var. Muhakkak hepimiz İnegöl’de doğmuş olabiliriz, ama işimiz gereği, mesleğimiz gereği hayatımızı başka yerlerde idame ediyor olabiliriz. İnegöllülük şuuruyla oralarda da şehrimizi en güzel şekilde temsil etmeye devam ediyoruz” dedi.

İnegöl Kaymakamı Ali Akça da, vefa gecesine katılmak üzere şehir dışından gelenlere teşekkür etti.