İnegöl’e Sağlıklı Yaşam Merkezi

İnegöl Belediyesi, 1973 yılından bu yana hizmet veren eski huzurevi binasını Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis etti. İnegöl’deki birinci basamak sağlık hizmetleri Sağlıklı Yaşam Merkezi projesi ile tek çatı altında toplanacak. Bursa’da 7’ncisi İnegöl’e yapılması hedeflenen Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde birçok birim yer alacak. Toplum Sağlığı Merkezi de bu merkeze taşınacak.

İnegöl Belediyesi, Çimen Camii arkasında bulunan eski huzurevi binasının yıkımını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından bu alanda ilçe halkına hizmet vermek üzere Sağlıklı Yaşam Merkezi inşa edileceğini duyurdu.