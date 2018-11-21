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İnegöl'e sis çöktü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.


Sis bulutlarına hava kirliliği de eklenince İnegöl'de göz gözü görmez oldu.


İnegöl'de uzun zamandır görülmeyen sis kabusu geri döndü. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar sis bulutlarını görünce şok yaşadı. Sisin yanı sıra yakılan atıklar nedeniyle oluşan hava kirliliği de sisle birleşince İnegöl genelinde görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Yoğun sis altında trafikte ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Dörtlü flaşörlerini açarak ilerleyen araçlar görüşün tamamen kaybolduğu anlarda araçlarını durdurmak zorunda kaldılar.

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