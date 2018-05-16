İnegöl’e su eşliğinde doğum ünitesi

İnegöl Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan, Türkiye’nin sekizinci Hidroterapi Eşliğinde Travay (Su Eşliğinde Doğum) ünitesinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen törende; AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Belediye Başkanı Alper Taban, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Elif Güler Kazancı’nın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ile sağlık çalışanları ve vatandaşlar yer aldı.

Ünitenin hastaneye kazandırılmasından dolayı oldukça memnun olduklarını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, "İnegöl Devlet Hastanesi, güzel bir üniteyi daha Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla hizmete alıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Bundan 15-16 yıl önce bu ülkede hastanelere gittiğiniz zaman paran varsa muayene oluyordun yoksa olamıyordun. Eleştiriyi herkes yapıyor ama yapılanların zorluklarının kimse farkında değil. Doğduğumuz ve doyduğumuz yer güzel olursa insan mutlu olur. Bizim için de İnegöl öyle. Dolayısıyla buranın imkânlarının artması için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz" dedi.

İnegöl Devlet Hastanesi’nde ilklerin yaşandığını belirten Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Elif Güler Kazancı, "Anne ve bebek arasında yaşanan o mutlu anlar bakanlık olarak önemsediğimiz bir alan. Doğum hizmetleri bakanlığımız ve ülke politikasında büyük önem arz ediyor. Bildiğiniz gibi sezaryen bir ameliyat, uygun olan ise doğal doğumdur. Bizler de annelerimize bu anı yaşatmak adına Hidroterapi eşliğinde doğumu çok önemsiyoruz. Burası ülkemizdeki 8. Hidroterapi eşliğindeki doğum ünitemiz olacak" diye konuştu.

İnegöl’ün sezaryen doğum oranı düşük

Sezaryen oranının İnegöl’de düşük olduğuna dikkati çeken Yard. Doç. Dr. Kazancı, "Ülkemiz yüzde 53 gibi bir sezaryen oranına sahip. Dünya Sağlık Örgütünün oranları yüzde 15’tir. İnegöl’de ise bu rakam yüzde 10.8, İnegöl ile gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.