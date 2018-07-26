İnegöllü çiftçi Çin çekirdeğine tepkili

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çerezlik ayçekirdeği yetiştiren Kulaca Mahallesindeki çiftçileri ziyaret eden İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl alası ile Çin’den ithal edilen çekirdeğin mukayese edilmesine tepki gösterdi. Çelik, “Ülkeler arasında ne olduğu belli değil. Yarın öbür gün bir şey olur, ithalat da yapamazlar, yine buraya kalırlar. Ama bu çiftçiler affetmez. İnegöl, Türkiye’nin en iyi çerezlik ayçekirdeği yetiştiren bölgesidir. Biz bu çekirdeğin patentini aldık. Ancak şimdi tutup da yurtdışından ithal çekirdek getirmenin anlamı nedir? Bun şiddetle karşıyız. Aynı zamanda devlet dışarıdan gelen çerezlik ayçekirdeğine zam da yaptı ama bu bizim için yeterli değil” dedi.

Bir şeyin yaptırımı olması gerektiğini ifade eden Çelik, “İnegöl’de ayçekirdeği bitmeye başladığı zaman aynı tüccarlar gidiyorlar Kırıkkale’den, Ereğli’den, Elbistan’dan ayçekirdeği getirip İnegöl’de harmanlayıp yeniden İnegöl ayçekirdeği gibi piyasaya satıyorlar. Dolayısıyla bizim kendi orijinal patentli ürünümüzün kalitesini düşürüyorlar. 1. sınıf mal Ankara’ya gidiyor, oradan ithal oluyor. 2. sınıf malı piyasaya sürüyorlar. Sonra da Çin malı ile bizim malımızı yarıştırıyorlar. Çok yanlış yapıyorlar. Bugüne kadar ekmek yediniz. Biz İnegöl olarak ürünümüze ürün katmaya çalışıyoruz. İklimler değişti, yeni ürün kazanma derdindeyiz. Boğazköy’de 10 dönüm kanola ektirdik 4 bin 200 dönüme çıktı. Seneye 20 bin dönümü geçen bir talep var. Yine 2 köyümüzde toprak tahlili yaptık. Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla 3 bin 500 tane yaban mersini dağıttık. Biz böyle uğraşırken patentli ürünümüzü öldürmeye kimsenin hakkı yoktur” şeklinde konuştu.

Kulaca Mahalle Muhtarı Sedat Seçim ise, “İnegöl alasının üretimi şu an düşmüş durumda. Çin çekirdeği denen siyah çekirdeğin etkisinden insanlar ekimi azalttılar, başka ürünlere kaçtılar. Diğer ürünler de gerekiyor ama insanların gelir kaynağına tekme vuruldu. Tüccarlarımızın tedbirli olmaları gerekiyor. Bunun ihracatı da var, ithalatı da var. Onlar işin ticari boyutunda ama biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Çekirdeğimizi üretip ekmeğimizi kazanmanın yolundayız. Çekirdeğimiz Ankara’ya gidiyor, oradan ihracata geçiyor. Kendimizi kalitesiz, ağaç kabuğu niteliğindeki sert çekirdeği yemek zorunda kalıyoruz. Üreticiler de aynı şekilde kendi malına, çekirdeğine sahip çıksınlar, İnegöl alası yesinler” diye konuştu.